Brasileirão, Premier League, La Liga, Campeonato Italiano… Onde assistir aos eventos esportivos deste domingo

Parceria Lance & IstoÉ 21/08/2022 - 2:00 Compartilhe

O domingo será bastante movimentado no futebol ao redor do mundo. Por aqui, Brasileirão, séries A e B, entram em ação. Já na Europa, os principais torneios do continente também terão várias partidas. Veja onde assistir todos os confrontos deste domingo:

+ Gabigol, do Flamengo, é flagrado em saída de boate no Rio e vídeo divide opiniões na web



Campeonato Brasileiro

11h – Juventude x Botafogo

Onde assistir: Premiere

16h – Palmeiras x Flamengo

Onde assistir: Globo e Premiere

18h – Athletico Paranaense x América-MG

Onde assistir: furacao.live.br e twitch do Casimito

18h – Atlético-GO x Cuiabá

Onde assistir: Premiere

18h – RB Bragantino x Ceará

Onde assistir: Premiere

18h – Fortaleza x Corinthians

Onde assistir: Premiere

18h – Santos x São Paulo

Onde assistir: Premiere

+ Isaquias Queiroz brinca com golaço de Pedro e ‘cobra’ Rodinei na Copa do Mundo



Campeonato Brasileiro – Série B

16h – Grêmio x Cruzeiro

Onde assistir: Globo e Premiere

Campeonato Inglês

10h – Leeds x Chelsea

Onde assistir: Star+

12h30 – Newcastle x Manchester City

Onde assistir: ESPN

Campeonato Espanhol

14h30 – Atlético de Madrid x Villarreal

Onde assistir: Star+

17h – Real Sociedad x Barcelona

Onde assistir: Star+

Campeonato Italiano

13h30 – Napoli x Monza

Onde assistir: ESPN 4

15h45 – Atalanta x Milan

Onde assistir: ESPN 4

+ Rizek diz que filho passou sete noites na UTI e que também precisou de atendimento médico



Campeonato Alemão

12h30 – Bochum x Bayern de Munique

Onde assistir: OneFootball

Campeonato Francês

15h45 – Lille x PSG

Onde assistir: ESPN

Campeonato Brasileiro Feminino

10h30 – Corinthians x Real Brasília

Onde assistir: Band

Brasileirão Sub-20

16h – Corinthians x América-MG

Onde assistir: Band

Ciclismo – Volta da Espanha

1h30 – Etapa 3 – Breda

Onde assistir: ESPN 3

Tênis

17h30 – ATP

Onde assistir: ESPN 2

MLB

20h – Boston Red Sox x Baltimore Orioles

Onde assistir: ESPN 3

E MAIS:

E MAIS: