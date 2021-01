Brasileirão, Premier League e mais: saiba onde assistir aos jogos do sábado Campeonato Italiano, Série B do Campeonato Brasileiro e outras competições também agitam o final de semana. Fique por dentro e saiba onde assistir aos jogos!

O sábado (16) do futebol será agitado por grandes campeonatos. Aqui no Brasil, duas partidas abrem a 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. São elas Fluminense x Sport, no Nilton Santos, e Vasco x Coritiba, em São Januário.

Jogos da Série B, Série C e Série D também terão transmissão, além da Premier League, Serie A da Itália, entre outros campeonatos pelo mundo.

Confira abaixo os confrontos do dia e a programação de transmissão

9h30 – Wolverhampton x West Bromwich

Premier League

Onde assistir: ESPN Brasil

12h – Leeds United x Brighton

Premier League

Onde assistir: DAZN

12h – West Ham x Burnley

Premier League

Onde assistir: Fox Sports

14h – Torino x Spezia

Serie A

Onde assistir: Band e EI Plus

14h30 – Fulham x Chelsea

Premier League

Onde assistir: ESPN Brasil

16h30 – CSA x Avaí

Série B

Onde assistir: SporTV e Premiere

17h – Leicester x Southampton

Premier League

Onde assistir: ESPN Brasil

17h – Ypiranga x Paysandu

Série C

Onde assistir: DAZN

17h – Remo x Londrina

Série C

Onde assistir: DAZN

19h – Fluminense x Sport

Brasileirão

Onde assistir: Premiere

19h – Juventude x Cruzeiro

Série B

Onde assistir: SporTV e Premiere

20h30 – Defensa y Justicia x Coquimbo Unido

Copa Sul-Americana

Onde assistir: Conmebol TV

21h – Vasco x Coritiba

Brasileirão

Onde assistir: Premiere

21h – Oeste x Confianca

Série B

Onde assistir: Premiere

