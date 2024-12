Brasileirão pode ter título definido nesta quarta; veja possibilidades

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 04/12/2024 - 9:51 Para compartilhar:

O Campeonato Brasileiro pode ser definido na noite desta quarta-feira. Líder da competição, o Botafogo tem a chance de conquistar o título nacional com uma rodada de antecedência.

O time carioca lidera o torneio com 73 pontos. O Palmeiras é o segundo colocado, com 70. O Botafogo visita o Internacional nesta quarta, às 21h30, no estádio Beira-Rio. Já a equipe paulista joga contra o Cruzeiro, no Mineirão, também às 21h30.

Caso o Botafogo derrote o Inter e o Palmeiras não vença o Cruzeiro, o time carioca poderá soltar o grito de campeão. O título pode vir até mesmo com um empate diante do rival gaúcho, caso o Palmeiras seja derrotado pelo Cruzeiro em Belo Horizonte.

Se Botafogo e Palmeiras vencerem seus compromissos nesta quarta-feira, a definição ficará para a última rodada. O cenário se repete se ambos empatarem seu jogos ou perderem suas partidas. Na rodada derradeira da competição, o Botafogo receberá o São Paulo, enquanto o Palmeiras vai encarar o Fluminense no Allianz Parque. Os confrontos estão agendados para o domingo.

Para retomar a liderança do Brasileirão e depender apenas de si na última rodada para conquistar a taça, o Palmeiras precisa superar o Cruzeiro nesta quarta e torcer por uma derrota do Botafogo diante do Inter.