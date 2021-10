Brasileirão, playoffs da MLB, Série B… Saiba onde assistir aos eventos esportivos de terça-feira Confira os horários das transmissões de eventos como Corinthians x Bahia, Flamengo x Palmeiras sub-17, Náutico x Goiás e Boston Red Sox x New York Yankees

A terça-feira esportiva está repleta de jogos ao longo de todo o dia, com o início dos playoffs da Major League Baseball e o começo da disputa pelo título. O Corinthians enfrenta o Bahia pelo Brasileirão, além da Série B, a Champions League feminina e o Paulista de vôlei feminino para fechar a agenda do dia.



Confira abaixo os principais confrontos do dia e a programação de transmissão:

BRASILEIRÃO

21h30 – Corinthians x Bahia

Onde assistir: Premiere

MLB

21h – Boston Red Sox x New York Yankees (wildcard)

Onde assistir: ESPN​

SÉRIE B

21h30 – Náutico x Goiás

Onde assistir: SporTV

COPA DO BRASIL SUB-17

​15h15 – Flamengo x Palmeiras

Onde assistir: SporTV

PAULISTA DE VÔLEI FEMININO

19h – Guarulhos x São José-SP

Onde assistir: SporTV 2

21h30 – Osasco x Pinheiros

Onde assistir: SporTV 2

BEACH TENNIS

19h – Copa do Mundo – Dia 1

Onde assistir: SporTV 3

