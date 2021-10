Brasileirão, NFL, futebol europeu… Saiba onde assistir aos eventos esportivos de domingo Veja os horários das transmissões de eventos como Flamengo x Cuiabá, Atlético-GO x Atlético-MG, Dallas Cowboys x New England Patriots, Barcelona x Valencia e muito mais

O domingo (16) está repleto de grandes eventos esportivos. A rodada do Brasileirão segue com Flamengo, Atlético-MG e Palmeiras entrando em campo, a NFL conta com diversas partidas e o futebol europeu segue agitado, com Barcelona, Tottenham e outros grandes times atuando.

Confira abaixo os principais confrontos do dia e a programação de transmissão:

BRASILEIRÃO

​16h – Palmeiras x Internacional

Onde assistir: Globo e Premiere

18h45 – Atlético-GO x Atlético-MG

Onde assistir: SporTV e Premiere

18h45 – Grêmio x Juventude

Onde assistir: Premiere

18h45 – Ceará x Red Bull Bragantino

Onde assistir: Premiere

20h30 – Flamengo x Cuiabá

Onde assistir: SporTV e Premiere

20h30 – Sport x Santos

Onde assistir: Premiere

BRASILEIRÃO SÉRIE C

16h – ​Manaus x Ypiranga Erechim

Onde assistir: DAZN

BRASILEIRÃO SÉRIE D

15h – Ferroviária x Atlético-CE

Onde assistir: TV Brasil

17h – ABC x Caxias

Onde assistir: TV Brasil

CAMPEONATO ESPANHOL

8h25 – Rayo Vallecano x Elche

Onde assistir: Star +







11h15 – Celta de Vigo x Sevilla

Onde assistir: ESPN

13h25 – Villarreal x Osasuna

Onde assistir: Fox Sports

15h55 – Barcelona x Valencia

Onde assistir: Star +

CAMPEONATO INGLÊS

​9h50 – Everton X West Ham

Onde assistir: ESPN Brasil

12h20 – Newcastle x Tottenham

Onde assistir: Star +

CAMPEONATO ITALIANO

​7h20 – Cagliari x Sampdoria

Onde assistir: Star +

9h50 – Empoli x Atalanta

Onde assistir: Fox Sports

9h50 – Udinese x Bologna

Onde assistir: Star +

9h50 – Genoa x Sassuolo

Onde assistir: Star +

12h55 – Napoli x Torino

Onde assistir: Star +

15h40 – Juventus x Roma

Onde assistir: Star +

CAMPEONATO FRANCÊS

7h55 – Troyes x Nice

Onde assistir: Star +

15h40 – Olympique de Marselha x Lorient

Onde assistir: Star +

CAMPEONATO ALEMÃO

10h30 – Bayer Leverkusen x Bayern de Munique

Onde assistir: OneFootball

12h30 – Augsburg x Arminia Bielefeld

Onde assistir: OneFootball

CAMPEONATO ARGENTINO

17h50 – Aldosivi x Independiente

Onde assistir: Star +

20h10 – River Plate x San Lorenzo

Onde assistir: Fox Sports

NFL

​14h – Green Bay Packers x Chicago Bears

Onde assistir: ESPN

14h – Los Angeles Chargers x Baltimore Ravens

Onde assistir: ESPN

17h – Cleveland Browns x Arizona Cardinals

Onde assistir: Fox Sports

17h25 – Dallas Cowboys x New England Patriots

Onde assistir: ESPN

21h15 – Seattle Seahawks x Pittsburgh Steelers

Onde assistir: ESPN

CAMPEONATO PAULISTA DE FUTEBOL FEMININO

​10h45 – Santos x São Paulo (semifinal)

Onde assistir: SporTV

CAMPEONATO TURCO

13h – Trabzonspor x Fenerbahçe

Onde assistir: DAZN

CAMPEONATO RUSSO

13h – Kuban Krasnodar x Ufa

Onde assistir: BandSports

PAULISTA DE BASQUETE FEMININO

18h – Vera Cruz x Ituano

Onde assistir: BandSports

AUTOMOBILISMO

8h – Mundial de Motocross

Onde assistir: BandSports

