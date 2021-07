Brasileirão, NBA, Wimbledon… Saiba onde assistir aos eventos esportivos de quinta-feira Veja os horários das transmissões das principais competições esportivas do mundo

A quinta-feira (1) será agitada por diversas modalidades esportivas ao longo do mundo. No futebol, o Flamengo enfrenta o Cuiabá, às 20h, na Arena Pantanal, pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2021. Já pela NBA, com a série empatada em 2 a 2, o Milwaukee Bucks recebe o Atlanta Hawks para o jogo 5 da final da conferência leste, às 21h30 (horário de Brasília).

Confira abaixo os principais confrontos do dia e a programação de transmissão:



BRASILEIRÃO SÉRIE A

16h – Red Bull Bragantino x Ceará

Onde assistir: Premiere

19h – Atlético-MG x Atlético-GO

Onde assistir: Premiere

20h – Cuiabá x Flamengo

Onde assistir: SporTV e Premiere ​

NBA

21h30 – Milwaukee Bucks x Atlanta Hawks

Onde assistir: BAND, SporTV 2 e Youtube (NBA BRASIL e TNT SPORTS)

BRASILEIRÃO SUB-20

15h – Athletico-PR x Sport

Onde assistir: elevensports.com

15h – Palmeiras x Bahia

Onde assistir: elevensports.com

16h – Atlético-MG x Flamengo

Onde assistir: SporTV

MLS

22h40 – Austin FC x Portland Timbers

Onde assistir: DAZN

LIGA DOS CAMPEÕES DA ÁSIA

7h – Johor Darul Ta’zim x Pohang Steelers

Onde assistir: ESPN App

11h – Nagoya Grampus x Ratchaburi

Onde assistir: ESPN App

11h – Jeonbuk Hyundai Motors (KOR) x Tampines Rovers (SIN)

Onde assistir: ESPN App

13h – Chiangrai United (THA) x Gamba Osaka

Onde assistir: ESPN App

ELIMINATÓRIAS DA COPA DO MUNDO DE FUTEBOL DE AREIA

10h30 – Chile x Argentina

Onde assistir: FOX SPORTS

12h – Uruguai x Colômbia

Onde assistir: FOX SPORTS

15h – Brasil x Paraguai

Onde assistir: FOX SPORTS

TÊNIS

7h – Torneio de Wimbledon

Onde assistir: SporTV 3 e Bandsports

CICLISMO

10h – Tour de France (etapa 6)

Onde assistir: ESPN

PRÉ-OLÍMPICO DE BASQUETE MASCULINO

11h30 – Rússia x Alemanha

Onde assistir: SporTV 2

15h00 – Croácia x Tunísia

Onde assistir: SporTV 2

BOXE

15h – Grand Prix de Boxe Olímpico

Onde assistir: TV NSPORTS

LIGA NACIONAL DE FUTSAL

17h – Jaraguá x Santo André

Onde assistir: TV NSPORTS

19h – Marreco x Assoeva

Onde assistir: TV NSPORTS

21h – Corinthians x São José

Onde assistir: TV NSPORTS

MLB

22h40 – San Francisco Giants x Arizona Diamondbacks

Onde assistir: FOX SPORTS

E MAIS:

