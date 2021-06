Brasileirão, NBA, Wimbledon… Saiba onde assistir aos eventos esportivos de quarta-feira Veja os horários das transmissões das principais competições esportivas do mundo

A quarta-feira (30) será agitada por diversas modalidades esportivas ao longo do mundo. No futebol, o clássico Majestoso entre Corinthians e São Paulo é a grande atração do Brasileirão, às 21h30 (horário de Brasília). Enquanto isso, nas quadras de basquete, o Phoenix Suns tentará fechar a série diante do Los Angeles Clippers, no jogo 6 da final da conferência oeste, às 22h (horário de Brasília), pela NBA.

Confira abaixo os principais confrontos do dia e a programação de transmissão:

CAMPEONATO BRASILEIRO SÉRIE A

16h – Fluminense x Athletico-PR

Onde assistir: fanatiz.com (transmissão internacional, Brasil não tem acesso)

16h – Fortaleza x Chapecoense

Onde assistir: Premiere

19h – Bahia x América Mineiro

Onde assistir: Premiere

19h – Internacional x Palmeiras

Onde assistir: Premiere

20h30 – Santos – Sport Recife

Onde assistir: Premiere

21h30 – Corinthians x São Paulo

Onde assistir: Globo (AC, AP, AM, DF, GO, MG, SP, RO, TO) Sportv e Premiere

21h30 – Juventude x Grêmio

Onde assistir: Globo (RS) e Premiere

NBA

22h – Phoenix Suns x Los Angeles Clippers

Onde assistir: ESPN

BRASILEIRÃO SÉRIE B

16h30 – Ponte Preta x CSA

Onde assistir: Premiere

17h – Brusque x Grêmio Esportivo Brasil

Onde assistir: Premiere

19h – Cruzeiro x Guarani

Onde assistir: Premiere

19h – Goiás x Vasco da Gama

Onde assistir: Premiere

19h – Londrina x Avaí

Onde assistir: Sportv e Premiere

21h30 – Botafogo x Vitória

Onde assistir: Globo (AL, BA, CE, MA, PB, PB, PI, PR, RN, RJ, RR, SE, SC) Sportv 2 e Premiere

BRASILEIRÃO SÉRIE D

17h – Águia Negra x Patrocinense

Onde assistir: elevensports.com

AMISTOSO FUTEBOL

20h – River Plate x Barcelona Guayaquil

Onde assistir: Fox Sports

LIGA NACIONAL DE FUTSAL (LNF)

19h40 – Atlântico x Joinville

Onde assistir: TV NSPORTS

MLB

20h – Los Angeles Angels x New York Yankees

Onde assistir: ESPN APP

PRÉ-OLÍMPICO DE BASQUETE MASCULINO

11h30 – México x Rússia

Onde assistir: Sportv 2

15h – Brasil x Croácia

Onde assistir: Sportv 2

TÊNIS

07h – Torneio de Wimbledon

Onde assistir: SporTV 3 e BANDSPORTS

LIGA DOS CAMPEÕES DA ÁSIA

7h00 – Cerezo Osaka x Port FC

Onde assistir: ESPN APP

11h – Guangzhou Evergrande x Kitchee SC

Onde assistir: ESPN APP

BRASILEIRÃO SUB-20

15h – Fortaleza x Corinthians

Onde assistir: elevensports.com

15h – Santos x Grêmio

Onde assistir: elevensports.com

15h – Fluminense x Atlético-GO

Onde assistir: elevensports.com

15h – Internacional x Ceará

Onde assistir: elevensports.com

15h – América-MG x São Paulo

Onde assistir: elevensports.com

15h – Chapecoense x Cruzeiro

Onde assistir: elevensports.com

15h – Fluminense x Atlético-GO

Onde assistir: elevensports.com

16h – Botafogo x Vasco da Gama

Onde assistir: Sportv

Eliminatórias Sul-Americanas para Copa do Mundo de Futebol de Areia

11h30 – Uruguai x Bolívia

Onde assistir: Fox Sports

13h30 – Paraguai x Equador

Onde assistir: Fox Sports

14h30 – Brasil x Venezuela

Onde assistir: Fox Sports

BOXE

15h – 1º Grand Prix de Boxe Olímpico (Segundo dia)

Onde assistir: TV Nsports

LIGA DE BASQUETE FEMININO (LBF)

16h45 – Vera Cruz Campinas x Blumenau

Onde assistir: TV Nsports

19h15 – LSB-RJ x Sesi Araraquara

Onde assistir: TV Nsports



CICLISMO

9h45 – 5ª etapa do Tour de France

Onde assistir: ESPN

E MAIS:

