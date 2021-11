Brasileirão, NBA, Superliga de Vôlei… Saiba onde assistir aos eventos esportivos de quarta-feira Veja horários das transmissões de diversos eventos como Palmeiras x São Paulo, Milwaukee Bucks x Los Angeles Lakers, Flamengo x Corinthians e muito mais!

A quarta-feira promete ser emocionante para o fã do esporte, isso porque o Brasileirão reserva grandes jogos, como Palmeiras x São Paulo e Flamengo x Corinthians. A NBA também coloca as suas estrelas em quadra e os Bucks encaram os Lakers em noite de rodada dupla no basquete.

Confira abaixo os principais confrontos do dia e a programação de transmissão:

BRASILEIRÃO

19h – América-MG x Atlético-GO

Onde assistir: Premiere

19h – Cuiabá x Internacional

Onde assistir: SporTV (menos MT) e Premiere

19h – Santos x Chapecoense

Onde assistir: Premiere

19h – Fortaleza x Ceará

Onde assistir: TNT (menos CE), HBO Max e Premiere

20h30 – Juventude x Fluminense

Onde assistir: Premiere

20h30 – Palmeiras x São Paulo

Onde assistir: Premiere

21h30 – Flamengo x Corinthians

Onde assistir: Globo, Sportv e Premiere

NBA

21h45 – Milwaukee Bucks x Los Angeles Lakers

Onde assistir: ESPN e Star+

00h05 – Dallas Mavericks x Phoenix Suns

Onde assistir: ESPN e Star+

​

​TÊNIS

10h – Nitto ATP Finals

Onde assistir: ESPN e Star+

17h – Nitto ATP Finals

Onde assistir: ESPN e Star+

CHAMPIONS LEAGUE FEMININA

14h45 – Hoffenheim x Barcelona

Onde assistir: DAZN

14h45 – BK Häcken FF x Benfica

Onde assistir: DAZN

17h – Arsenal x HB Køge

Onde assistir: DAZN

17h – Bayern de Munique x Lyon

Onde assistir: DAZN

BOXE

6h – Tim Tszyu x Takeshi Inoue

Onde assistir: Fox Sports e Star+







VÔLEI MASCULINO

16h40 – Superliga de Vôlei – Montes Carlos América x Azulim/Uberlândia

Onde assistir: TVNSports

18h40 – Superliga de Vôlei – Vôlei Renata x APAN ELEVA

Onde assistir: TVNSports

18h45 – Superliga de Vôlei – Goiás x Sesi-SP

Onde assistir: Sportv 2

19h40 – Superliga de Vôlei – Farma Conde/São José x Vedacit Vôlei Guarulhos

Onde assistir: TVNSports

21h – Superliga de Vôlei – Natal x Minas

Onde assistir: Sportv 2

JUDÔ

14h – Copa do Brasil Interclubes de Judô – Preliminares

Onde assistir: Sportv 2

EUROLIGA

14h30 – Anadolu Efes x Olympiacos BC

Onde assistir: BandSports

17h – Barcelona x CSKA Moscow

Onde assistir: DAZN e BandSports

DARDOS

16h – Grand Slam de Dardos – Dia 5

Onde assistir: DAZN

SINUCA

9h45 – Champion of Champions – Dia 3, Sessão 1

Onde assistir: DAZN

15h45 – Champion of Champions – Dia 3, Sessão 2

Onde assistir: DAZN

E MAIS:

