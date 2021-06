Brasileirão, NBA… Saiba onde assistir aos eventos esportivos de terça-feira Veja os horários das transmissões das principais competições esportivas do mundo

A quarta-feira (16) será agitada por diversas modalidades esportivas ao longo do mundo. No futebol nacional, o São Paulo recebe a Chapecoense, às 19h, pela Série A do Brasileirão. Já no basquete, o Philadelphia 76ers enfrenta o Atlanta Hawks, às 20h30, pelo jogo 5 da semifinal da conferência leste da liga.

Confira abaixo os principais confrontos do dia e a programação de transmissão:

EURO 2020

10h – Finlândia x Rússia

Onde assistir: SporTV

13h – Turquia x País de Gales

Onde assistir: SporTV

16h – Itália x Suíça

Onde assistir: SporTV

BRASILEIRÃO SÉRIE A

19h – Internacional x Atlético-MG

Onde assistir: SporTV e Premiere

19h – São Paulo x Chapecoense

Onde assistir: Premiere

20h30 – Corinthians x Red Bull Bragantino

Onde assistir: Premiere

21h30 – Juventude x Palmeiras

Onde assistir: Globo, TNT, Premiere e Estádio TNT Sports

COPA DO BRASIL

21h30 – Flamengo x Coritiba

Onde assistir: Globo, SporTV e Premiere

BRASILEIRÃO SÉRIE B

16h – Remo x Vitória

Onde assistir: Premiere

18h – Operário-PR x Sampaio Corrêa

Onde assistir: Premiere

19h – Vasco x Avaí

Onde assistir: Premiere

21h30 – Ponte Preta x Cruzeiro

Onde assistir: SporTV 2 e Premiere

BRASILEIRÃO SÉRIE C

16h – Oeste x Mirassol

Onde assistir: TV Nsports

NBA

20h30 – Philadelphia 76ers x Atlanta Hawks

Onde assistir: ESPN

23h – Utah Jazz X Los Angeles Clippers

Onde assistir: ESPN

LIGA DAS NAÇÕES DE VÔLEI MASCULINO

10h – Polônia x Japão

Onde assistir: SporTV 2

13h – Canadá x Alemanha

Onde assistir: SporTV 2

16h – Brasil x Irã

Onde assistir: SporTV 2

