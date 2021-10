Brasileirão, NBA, NFL, futsal… Saiba onde assistir aos eventos esportivos de segunda-feira Veja horários das transmissões de diversos eventos como

A segunda-feira de esportes reserva muitos bons jogos, com diversas estrelas presentes para agradar a todos os fãs. Palmeiras e Grêmio entram em campo pelo Brasileirão, além do Brooklyn Nets na NBA e a NFL com Seahawks x Saints.

Confira abaixo os principais confrontos do dia e a programação de transmissão:



BRASILEIRÃO

20h – Atlético-GO x Grêmio

Onde assistir: SporTV (menos GO) e Premiere

21h30 – Palmeiras x Sport

Onde assistir: Premiere

NBA

​20h30 – Nets x Wizards

Onde assistir: SporTV 2

NFL

21h15 – Seahawks x Saints

Onde assistir: ESPN e ESPN 2

BRASILEIRÃO SUB-20

16h – São Paulo x Athletico-PR (Quartas de final)

Onde assistir: SporTV

LIGA NACIONAL DE FUTSAL

18h – Corinthians x Foz Cataratas (Oitavas de final)

Onde assistir: SporTV 2

CAMPEONATO ESPANHOL

16h – Getafe x Celta de Vigo

Onde assistir: ESPN

CAMPEONATO ARGENTINO

14h30 – Sarmiento x Newell’s Old Boys

Onde assistir: Fox Sports

19h – River Plate x Argentino Jrs

Onde assistir: Fox Sports

E MAIS:





E MAIS:

Saiba mais