Brasileirão, Liga das Nações… Saiba onde assistir aos eventos esportivos desta terça Corinthians, Vasco e Grêmio entram em campo. Veja os horários e onde assistir esses jogos e muito mais!

O esporte promete muitas emoções nesta terça-feira (7). O dia terá jogos do Brasileirão, um grande duelo entre Alemanha e Inglaterra pela Liga das Nações, além de decisões no vôlei, hóquei e beisebol. O LANCE! preparou a agenda do dia com os principais destaques.





Confira os principais confrontos do dia e a programação de transmissão:

Brasileirão

21h30 – Cuiabá x Corinthians

Onde assistir: SporTV e Premiere

Brasileirão – Série B

19h – Náutico x Vasco

Onde assistir: SporTV e Premiere

21h30 – Grêmio x Novorizontino

Onde assistir: Premiere

Liga das Nações

15h45 – Alemanha x Inglaterra

Onde assistir: SporTV

15h45 – Itália x Hungria

Onde assistir: ESPN

Liga das Nações – Vôlei masculino

21h – Eslovênia x Estados Unidos

Onde assistir: SporTV 2

MLB (Beisebol)

20h – St. Louis Cardinals x Tampa Bay Rays

Onde assistir: ESPN 3

NHL (Hóquei) – Final da Conferência Leste

21h – New York Rangers x Tampa Bay Lightning

Onde assistir: ESPN 2

