Brasileirão, Liga das Nações, NBA… Saiba onde assistir aos eventos esportivos de segunda Veja horários das transmissões de eventos como França x Croácia, Botafogo x Avaí, Boston Celtics x Golden State Warriors e muito mais!

A agenda esportiva desta segunda-feira traz jogo do Botafogo no Brasileirão, França x Croácia na Liga das Nações, Sport x Grêmio na Série B e muito mais. No basquete, o Boston Celtics enfrenta o Golden State Warriors pelas finais da NBA.





Confira abaixo os principais confrontos do dia e a programação de transmissão:

Brasileirão

19h – Botafogo x Avaí

Onde assistir: Premiere

Série B

20h – Sport x Grêmio

Onde assistir: SporTV e Premiere

Eliminatórias – Copa do Mundo

15h – Austrália x Peru

Onde assistir: SporTV 2

Liga das Nações

​

15h45 – Dinamarca x Áustria

Onde assistir: ESPN e Star+

15h45 – França x Croácia

Onde assistir: SporTV

NBA

22h – Boston Celtics x Golden State Warriors

Onde assistir: Band e ESPN 2

Brasileirão Feminino

17h45 – São Paulo x Palmeiras

Onde assistir: SporTV

