Brasileirão, La Liga e muito mais! Saiba onde assistir aos jogos de segunda Flamengo entra em campo pelo Campeonato Brasileiro em busca de se aproximar ainda mais dos primeiros colocados, a bola rola na Espanha e em Portugal também

A segunda-feira de futebol reserva muitos jogos emocionantes para todos os gostos dos telespectadores. O Flamengo visita o Sport em jogo que coloca frente a frente os dois times envolvidos na polêmica do título brasileiro de 1987. Assim a partida na Ilha do Retiro acontece às 20h (de Brasília) pela 33ª rodada do Brasileirão 2020.

Em Portugal acontece um clássico que promete ser quente, com Sporting e Benfica disputando diretamente a liderança do Campeonato Português às 18h30. O Porto recebe o Rio Ave mais cedo, às 16h e pelo Campeonato Espanhol, o Real Betis enfrenta o Osasuna às 17h.

Confira abaixo os principais confrontos do dia e a programação de transmissão:

PORTUGUÊS

Porto x Rio Ave – 16h

Transmissão: Fox Sports

Sporting x Benfica – 18h30

Transmissão: Fox Sports

2ª DIVISÃO INGLESA

Watford x QPR – 16h45

Transmissão: ESPN Brasil

ESPANHOL

Real Betis x Osasuna – 17h

Transmissão: ESPN

BRASILEIRÃO

Sport x Flamengo – 20h

Transmissão: SporTV (menos PE) e Premiere

