Brasileirão, La Liga, Campeonato Italiano… Onde assistir aos eventos esportivos desta terça

Parceria Lance & IstoÉi Parceria Lance & IstoÉ - https://istoe.com.br/autor/parceria-lance-istoe/ 08/11/2022 - 2:00 Compartilhe

A terça-feira será bastante movimentada no mundo do esporte. No Brasil, ocorre a partida entre São Paulo e Internacional, no Brasileirão. Já na Europa, entram em ação vários torneios, como Campeonato Italiano, Espanhol, Alemão, Copa da Liga Inglesa e Taça de Portugal. Veja onde assistir aos jogos:

+ ‘Seleção de Influencers’: convocados de Tite somam 373 milhões de seguidores em rede social



Campeonato Italiano

14h30 – Napoli x Empoli

Onde assistir: ESPN 4

16h45 – Cremonese x Milan

Onde assistir: Star+

Campeonato Alemão

14h30 – Wolfsburg x Borussia Dortmund

Onde assistir: One Football

16h30 – Bayern de Munique x Werder Bremen

Onde assistir: One Football

+ Neto critica ausência de Gabigol na convocação e detona Tite: ‘Maior vergonha’



Campeonato Espanhol

15h – Elche x Girona

Onde assistir: Star+

16h – Athletic Bilbao x Valladolid

Onde assistir: Star+

17h30 – Osasuna x Barcelona

Onde assistir: ESPN

+ “Seleção terrível” e “Dream team”: imprensa internacional repercute convocação de Tite



Copa da Liga Inglesa

16h45 – Leicester x Newport

Onde assistir: Star+

16h45 – Bournemouth x Everton

Onde assistir: Star+

Taça de Portugal

17h45 – Mafra x Porto

Onde assistir: ESPN 3

Brasileirão

21h30 – São Paulo x Internacional

Onde assistir: SporTV e Premiere

E MAIS:

E MAIS:

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias