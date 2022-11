Brasileirão, La Liga, Campeonato Italiano… Onde assistir aos eventos esportivos desta quinta

Parceria Lance & IstoÉi Parceria Lance & IstoÉ - https://istoe.com.br/autor/parceria-lance-istoe/ 10/11/2022 - 2:00 Compartilhe

A quinta-feira será bastante movimentada no futebol no Brasil e no mundo. Por aqui, o Brasileirão entra em ação com duas partidas, enquanto vários campeonatos ocorrem pela Europa. Veja onde assistir aos duelos do dia:

Campeonato Italiano

14h30 – Verona x Juventus

Onde assistir: ESPN 4

16h45 – Lazio x Monza

Onde assistir: ESPN 4

Campeonato Espanhol

15h – Rayo Vallecano x Celta de Vigo

Onde assistir: Star+

16h – Valencia x Betis

Onde assistir: Star+

17h30 – Real Madrid x Cádiz

Onde assistir: Star+

Taça de Portugal

16h45 – Braga x Moreirense

Onde assistir: Star+

Copa da Liga Inglesa

17h – Manchester United x Aston Villa

Onde assistir: ESPN

Brasileirão Sub-17

17h – Athletico Paranaense x Palmeiras

Onde assistir: SporTV

Brasileirão

20h – Botafogo x Santos

Onde assistir: SporTV

20h – Atlético-MG x Cuiabá

Onde assistir: Premiere

NFL

22h15 – Carolina Panthers x Atlanta Falcons

Onde assistir: ESPN 2

