Brasileirão: Grêmio é superior e goleia Cruzeiro

PARCERIA LANCE E ISTOÉi PARCERIA LANCE E ISTOÉ - https://istoe.com.br/autor/parceria-lance-e-istoe/ 27/08/2023 - 21:13 Compartilhe

Neste domingo (28), o Grêmio venceu o Cruzeiro, por 3 a 0. Os times se enfrentaram pela 21ª rodada do Brasileirão. Carballo, Pepê e Suárez balançaram as redes para o Tricolor.

Com a vitória, o Grêmio fica em 3º, com 36 pontos. Já o Cruzeiro aparece na 12ª colocação, com 25 tentos conquistados até aqui.

PRESSÃO!

Sob o apoio da sua torcida, o Grêmio começou em forte pressão. Aos 4, João Pedro Galvão aproveitou escanteio e cabeceou, mas foi bloqueado em Neris. Na sequência, Villasanti cruzou para João Pedro. Na pequena área, a bola foi desviada. Suárez, no segundo poste, mandou para o fundo das redes. A arbitragem marcou impedimento.

MUITO PERTO!

O Grêmio seguiu na pressão. Em ótima chegada, João Pedro tabelou com Luís Suárez e cruzou rasteiro. Na entrada da grande área, Pepê finalizou colocado. A bola passou raspando a trave. Suárez e Cuiabano tiveram chances posteriormente.

RESPOSTA!

O Cruzeiro teve grande chance aos 22. Lucas Silva cobrou escanteio, com passe rasteiro para Matheus Vital. Na entrada da grande área, o meus finalizou de primeira. A bola passou raspando a trave de Grando.

BOA CHANCE!

Aos 23, João Pedro Galvão teve boa chance. Na jogada, ele foi lançado, invadiu a área e finalizou na saída do goleiro, que defendeu. O lance, porém, já não valia nada por impedimento.

GOL!

Aos 28, o primeiro gol do Grêmio. Cristaldo achou Luís Suárez dentro da área. O centroavante antecipou a marcação e colocou para o fundo das redes. Carballo, na sequência, quase ampliou, mas mandou ao lado do gol do Cruzeiro.

MAIS UM!

Buscando uma recuperação, o Cruzeiro tentou com Arthur Gomes. Aos 5 da segunda etapa, Palacios ficou livre após vencer a marcação de Cuiabano e mandou uma bomba por cima do gol de Grando.

O segundo gol saiu aos 8. Em rápida cobrança de falta, Suárez recebeu e deu um toque de calcanhar. A bola chegou em Carballo, que finalizou de de fora, mandando para o fundo das redes.

REAÇÃO?

O Cruzeiro até tentou uma reação, mas nada demais. Aos 15, Marlon chegou no fundo e cruzou, mas Cuiabano apareceu e jogou para escanteio. Aos 28, mais uma chance do Grêmio. Depois de um corte de Rodrigo Ely, Suárez recebeu de Cristaldo, segurou a marcação e rolou para o meia. Cristaldo tentou a marcação, mas Rafael Cabral defendeu.

MAIS UM GOL!

O Tricolor ampliou com Pepê. Aos 32, Suárez abriu para Bitello, que mandou para o volante. Com perfeição, o jogador anotou mais um tento para a alegria dos torcedores presentes.

GOLEADA?!

Aos 47, o Grêmio anotou mais um gol, decretando a goleada. Ferreira recebeu pela esquerda e cruzou na medida para Bitello. O meia se antecipou e colocou no fundo do gol. Porém, após revisão do VAR, o lance foi anulado.

FICHA TÉCNICA: GRÊMIO 3 X 0 CRUZEIRO

Campeonato Brasileiro – 21ª rodada

Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)

Data e hora: 27 de agosto de 2023, às 19h (horário de Brasília)

Árbitro:

Assistentes:

VAR:

Cartões amarelos: Cuiabano (Grêmio); Neris e Marlon (Cruzeiro)

Cartões vermelhos: –

GOLS:

GRÊMIO

Gabriel Grando; João Pedro, Pedro Geromel (Rodrigo Ely, aos ‘/2°), Kanemann e Cuiabano; Villasanti, Carballo (Ferreira, aos ‘/2°T), Pepê, Cristaldo e Luis Suárez; Joao Pedro Galvão (Bitello, aos ‘/2°T). Técnico: Renato Portaluppi.

CRUZEIRO

Rafael Cabral; Palacios (Paulo Vitor, aos ‘/2°T), Neris (João Marcelo, aos ‘/2°T), Luciano Castán e Marlon; Matheus Jussa (Machado, aos ‘/2°T), Lucas Silva e Matheus Vital (Bruno Rodrigues, aos ‘/2°T); Wesley, Arthur Gomes e Rafael Elias. Técnico: Pepa.





Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias