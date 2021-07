Brasileirão, Fórmula 1, Pré-Olímpico de Basquete… Saiba onde assistir aos eventos esportivos de sábado Veja os horários das transmissões das principais competições esportivas do mundo

O domingo está repleto de esportes ao longo do dia, começando logo cedo com o GP da Áustria da Fórmula 1, seguido dos jogos do Brasileirão 2021 e a final do Pré-Olímpico de Basquete Masculino com a Seleção Brasileira em quadra brigando por uma vaga nos jogos olímpicos de Tóquio.

Confira abaixo os principais confrontos do dia e a programação de transmissão:

BRASILEIRÃO

11h ​- Chapecoense x Bahia

Onde assistir: Premiere

16h – Flamengo x Fluminense

Onde assistir: Globo (menos SP e PE) e Premiere

16h – Sport x Palmeiras

Onde assistir: Globo (SP e PE) e Premiere

18h15 – Ceará x Juventude

Onde assistir: TNT (menos CE) e Premiere

18h15 – São Paulo x RB Bragantino

Onde assistir: Premiere

18h15 – Cuiabá x Atlético-MG

Onde assistir: Premiere

20h30 – Grêmio x Atlético-GO

Onde assistir: SporTV (menos RS) e Premiere

FÓRMULA 1

10h – GP da Áustria

Onde assistir: BAND

BRASILEIRÃO SÉRIE B

11h – Guarani x Brusque

Onde assistir: Premiere

BRASILEIRÃO SÉRIE C

​11h – São José-RS x Mirassol

Onde assistir: Tvnsports

16h – Criciúma x Paraná

Onde assistir: Dazn

16h – Altos x Floresta

Onde assistir: Tvnsports

FINAL DO PRÉ-OLÍMPICO DE BASQUETE MASCULINO

​14h30 – Brasil x Alemanha

Onde assistir: SporTV 2

ELINATÓRIAS SUL-AMERICANAS DO MUNDIAL DE FUTEBOL DE AREIA

13h30 – Paraguai x Colômbia

Onde assistir: ESPN Brasil

15h – Uruguai x Brasil

Onde assistir: ESPN Brasil

BRASILEIRÃO SUB-20

16h – Corinthians x Atlético-MG

Onde assistir: BAND

MAJOR LEAGUE BASEBALL

​20h – NY Yankees x NY Mets

Onde assistir: SporTV

MLS

21h30 – Dallas FC x Vancouver

Onde assistir: Dazn

22h – Colorado Rapids x Seattle Sounders

Onde assistir: Dazn

23h30 – LA Galaxy x Sporting Kansas City

Onde assistir: Dazn

NASCAR CUP

​15h30 – Etapa de Road America

Onde assistir: Fox Sports

TOUR DE FRANCE

​10h – Etapa 9: Cluses até Tignes

Onde assistir: ESPN

AMISTOSOS DE RUGBY

10h – Inglaterra x Estados Unidos

Onde assistir: ESPN 2

14h – Uruguai x Argentina B

Onde assistir: ESPN

E MAIS:

E MAIS:

Veja também