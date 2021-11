Brasileirão, Fórmula 1, NFL, final da Libertadores feminina… Saiba onde assistir aos eventos esportivos de domingo Veja horários das transmissões de diversos eventos como Santa Fé-COL x Corinthians, Corinthians x Santos, GP do Catar, Chiefs x Cowboys e muito mais!

O domingo esportivo está recheado das mais variadas modalidades ao longo do dia, com muito futebol europeu ao redor do Velho Continente. O Brasileirão também entra em cena com clássico paulista pela tarde, além do GP do Catar na Fórmula 1, mais uma semana da NFL e a NBA. A grande final da Libertadores feminina ocorre neste domingo, com a equipe do Corinthians em campo.

Confira abaixo os principais confrontos do dia e a programação de transmissão:



LIBERTADORES FEMININA

20h – Santa Fé-COL x Corinthians (final)

Onde assistir: Fox Sports

BRASILEIRÃO

16h – Corinthians x Santos

Onde assistir: Globo (menos RJ, ES, PI e PB) e Premiere

17h – Fluminense x América-MG

Onde assistir: Premiere

19h – Bahia x Cuiabá

Onde assistir: Premiere

SÉRIE B

16h – Brasil de Pelotas x Botafogo

Onde assistir: Globo (RJ, ES, PI e PB), SporTV e Premiere

16h – Coritiba x CSA

Onde assistir: Premiere

19h – Náutico x Avaí

Onde assistir: SporTV e Premiere

FÓRMULA 1

11h – GP do Catar

Onde assistir: Band

CAMPEONATO INGLÊS

​11h – Manchester City x Everton

Onde assistir: ESPN Brasil

13h30 – Tottenham x Leeds United

Onde assistir: ESPN Brasil

CAMPEONATO ESPANHOL

10h – Getafe x Cadiz

Onde assistir: Star +

12h15 – Granada x Real Madrid

Onde assistir: Star +

14h30 – Elche x Real Betis

Onde assistir: Star +

17h – Real Sociedad x Valencia

Onde assistir: Star +

CAMPEONATO ITALIANO

08h30 – Sassuolo x Cagliari

Onde assistir: Star +

11h – Bologna x Venezia

Onde assistir: Star +

11h – Salernitana x Sampdoria

Onde assistir: Star +

14h – Inter de Milão x Napoli

Onde assistir: Star +







CAMPEONATO ALEMÃO

​11h30 – Freiburg x Frankfurt

Onde assistir: One Football

13h30 – Mainz x Köln

Onde assistir: One Football

CAMPEONATO FRANCÊS

09h – Brest x Lens

Onde assistir: Star +

13h – Clemont x Nice

Onde assistir: Star +

16h45 – Lyon x Olympique de Marseille

Onde assistir: Star +

​NFL

15h – Vikings x Packers

Onde assistir: ESPN

15h – Bills x Colts

Onde assistir: Fox Sports

18h25 – Chiefs x Cowboys

Onde assistir: ESPN

​18h25 – Seahawks x Cardinals

Onde assistir: ESPN 2

22h15 – Chargers x Steelers

Onde assistir: ESPN

NBA

22h – Bulls x Knicks

Onde assistir: Band e Youtube TNT

ATP FINALS

​10h30 – Ram e Salisbury x Herbert e Mahut

Onde assistir: ESPN

​13h – Medvedev x Djokovic ou Zverev

Onde assistir: ESPN

LIGA NACIONAL DE FUTSAL

11h – Fox Cataratas x Magnus (semifinal – ida)

Onde assistir: SporTV, Cultura e TV Brasil

