Brasileirão Feminino Série A2: Fluminense vence o Real Ariquemes pelas oitavas de final Com o resultado, as 'Guerreiras do Fluzão' largaram na frente por uma vaga nas quartas de final da competição

Na tarde deste domingo, o Fluminense venceu o Real Ariquemes por 2 a 1, em Laranjeiras, em partida válida pelas oitavas de final do Brasileirão Feminino Série A2. Luany e Dani marcaram para as “Guerreiras do Fluzão” e Loira fez o gol do time de Rondônia.

O Fluminense saiu na frente com apenas 15 minutos de jogo, com Luany. No entanto, aos 31, Loira deixou tudo igual nas Laranjeiras. Contudo, 15 minutos da etapa complementar, Dani garantiu a vitória da equipe Tricolor.

Fluminense e Real Ariquemes voltam a se enfrentar no próximo domingo, às 15h, no Valerião, em Rondônia. Este será o jogo da volta da segunda fase (oitavas de final) do Brasileirão Feminino Série A2.

VEEEEENCE O FLUMINENSE! Com gols de Luany e Dani Serrão, #GuerreirasDoFluzão vencem o Real Ariquemes por 2 a 1, em Laranjeiras. O jogo de volta é no próximo domingo, às 15h, em Rondônia. VAMOS, FLUMINENSE! pic.twitter.com/HTEBvEcZgg — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) June 27, 2021

