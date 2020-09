Brasileirão Feminino: Carla Nunes faz dois e Palmeiras vence de virada Atacante do Campeonato Brasileiro Feminino A1 com nove gols, jogadora é decisiva para o triunfo palmeirense em Vinhedo. Verdão chega a 15 pontos na competição nacional

Com dois de Carla Nunes o Palmeiras venceu o Avaí/Kindermann por 2 a 1, de virada, em Vinhedo, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino A1.

O triunfo deixa as palestrinas com 15 pontos na competição nacional e Carla é o destaque, uma vez que lidera a artilharia do torneio com nove gols marcados.

As palestrinas voltam a campo na quarta-feira (9), contra o Minas Brasília, às 15h, no Estádio Valmir Bezerra, em Gama, Distrito Federal.

