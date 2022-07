Brasileirão, Eurocopa Feminina… Saiba onde assistir aos eventos esportivos desta segunda-feira Internacional e América-MG fecham a 16ª do Campeonato Brasileiro, no Beira-Rio

A segunda-feira será pouco movimentada no mundo do esporte. No Brasileirão, Internacional e América-MG se enfrentam, às 20h. Na Eurocopa, quem entra em cena é a Eurocopa Feminina. Nos Estados Unidos, a Major League Baseball comanda as ações. Veja onde assistir aos eventos nesta segunda:

Campeonato Brasileiro – Série A

20h – Internacional x América-MG

Onde assistir: SporTV

Eurocopa Feminina

13h – Áustria x Irlanda do Norte

Onde assistir: Star+

16h – Inglaterra x Noruega

Onde assistir: ESPN

MLB

20h – New York x Atlanta Braves

Onde assistir: ESPN 2

Desafio Internacional de Basquete

18h – Brasil x Chile

Onde assistir: SporTV 2

