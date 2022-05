Brasileirão, Copa da Inglaterra, Bundesliga… Saiba onde assistir aos eventos esportivos de sábado Veja horários das transmissões de eventos como Chelsea x Liverpool, Ceará x Flamengo, Wolfsburg x Bayern de Munique e muito mais!





A agenda esportiva deste sábado (14/05) traz Chelsea x Liverpool na Copa da Inglaterra, jogos de Flamengo, Palmeiras e Corinthians no Brasileirão, Bayern de Munique na Bundesliga, PSG no Francês e muito mais jogos de futebol. No vôlei, ex-jogador Serginho promove Jogo das Estrelas. No NBB, São Paulo enfrenta o Franca.

Confira abaixo os principais confrontos do dia e a programação de transmissão:

Copa da Inglaterra

​12h45 – Chelsea x Liverpool

Onde assistir: ESPN e Star+

Brasileirão

​16h30 – Ceará x Flamengo

​Onde assistir: Premiere

16h30 – Palmeiras x Red Bull Bragantino

Onde assistir: Premiere

19h – Internacional x Corinthians

Onde assistir: Premiere

19h – Atlético-MG x Atlético-GO

Onde assistir: Premiere

21h – Fluminense x Athletico-PR

Onde assistir: SporTV e Premiere

Bundesliga

​10h30 – Wolfsburg x Bayern de Munique

Onde assistir: OneFootball

10h30 – Borussia Dortmund x Hertha

Onde assistir: OneFootball

10h30 – Bayer Leverkusen x Freiburg

Onde assistir: OneFootball

10h30 – Arminia Bielefeld x RB Leipzig

Onde assistir: OneFootball

Italiano

​13h – Udinese x Spezia

Onde assistir: Star+

15h45 – Roma x Venezia

Onde assistir: Star+

​10h – Empoli x Salernitana

Onde assistir: Star+

Francês

​16h – Lyon x Nantes

Onde assistir: Star+

16h – Monaco x Brest

Onde assistir: Star+

16h – Nice x Lille

Onde assistir: Star+

16h – Rennes x Olympique de Marselha

Onde assistir: ESPN e Star+

La Liga

​13h30 – Espanyol x Valencia

Onde assistir: Star+

Jogo das Estrelas – Vôlei – Serginho

19h

Onde assistir: SporTV

NBB

14h – São Paulo x Franca

Onde assistir: ESPN 3 / TV Cultura

