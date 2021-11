Brasileirão, clássico inglês, NBA… Saiba onde assistir aos eventos esportivos de sábado Veja horários das transmissões de eventos como Corinthians x Fortaleza, Internacional x Grêmio, Manchester United x Manchester City, Lakers x Blazers e muito mais

O final de semana chegou e o sábado (6) está repleto de grandes eventos esportivos. Tem a 30ª rodada do Brasileirão, com jogos como Corinthians x Fortaleza e o Gre-Nal, diversas partidas do futebol europeu, com destaque para o clássico Manchester United x Manchester City, e confrontos da melhor liga de basquete do mundo, a NBA.

Confira abaixo os principais confrontos do dia e a programação de transmissão:

BRASILEIRÃO

​17h – Corinthians x Fortaleza

Onde assistir: Premiere

19h – Internacional x Grêmio

Onde assistir: Premiere

21h – Fluminense x Sport

Onde assistir: SporTV e Premiere

BRASILEIRÃO SÉRIE B

​16h15 – Náutico x Coritiba

Onde assistir: SporTV

19h – Operário x Goiás

Onde assistir: SporTV e Premiere

19h – Confiança x Brusque

Onde assistir: Premiere

BRASILEIRÃO SÉRIE C

​17h – Paysandu x Criciúma

Onde assistir: DAZN

​17h – Ituano x Botafogo-PB

Onde assistir: DAZN

CAMPEONATO INGLÊS

9h20 – Manchester United x Manchester City

Onde assistir: ESPN Brasil

11h50 – Crystal Palace x Wolverhampton

Onde assistir: ESPN 2

11h50 – Chelsea x Burnley

Onde assistir: ESPN Brasil

11h50 – Brentford x Norwich

Onde assistir: Star +







14h20 – Brighton x Newcastle

Onde assistir: ESPN Brasil

CAMPEONATO ESPANHOL

​9h55 – Espanyol x Granada

Onde assistir: Star +

12h10 – Celta de Vigo x Barcelona

Onde assistir: Star +

14h25 – Alavés x Levante

Onde assistir: Star +

16h55 – Real Madrid x Rayo Vallecano

Onde assistir: ESPN Brasil

CAMPEONATO FRANCÊS

​16h50 – Lens x Troyes

Onde assistir: Star +

12h55 – Lille x Angers

Onde assistir: Star +

16h55 – Bordeaux x PSG

Onde assistir: Star +

CAMPEONATO ITALIANO

​10h50 – Spezia x Torino

Onde assistir: Star +

13h55 – Juventus x Fiorentina

Onde assistir: Fox Sports

16h40 – Cagliari x Atalanta

Onde assistir: ESPN

CAMPEONATO ALEMÃO

​11h30 – Bayern de Munique x Friburg

Onde assistir: OneFootball

11h30 – Hoffenheim x Bochum

Onde assistir: OneFootball

11h30 – Wolfsburg x Augsburg

Onde assistir: OneFootball

11h30 – Arminia Bielefeld x Stuttgart

Onde assistir: OneFootball

14h30 – Borussia Dortmund x Leipzig

Onde assistir: OneFootball

NBA

​23h30 – Los Angeles Lakers x Portland Trail Blazers

Onde assistir: ESPN

NHL

20h – Boston Bruins x Toronto Maple Leafs

Onde assistir: ESPN

TÊNIS

8h30 – ATP 1000: Rolex Paris Masters (Semifinal)

Onde assistir: ESPN

12h – Copa Billie Jean King

Onde assistir: SporTV 3

12h30 – ATP 1000: Rolex Paris Masters (Semifinal)

Onde assistir: ESPN

CIRCUITO BRASILEIRO DE VÔLEI DE PRAIA

​9h – Disputa de 3° lugar (feminino)

Onde assistir: SporTV 3

10h – Final (feminino)

Onde assistir: SporTV 3

SUPERLIGA DE VÔLEI

​18h45 – Curitiba x Pinheiros (Feminino)

Onde assistir: SporTV 2

21h – Cruzeiro x Montes Carlos (Masculino)

Onde assistir: SporTV 2

LIGA NACIONAL DE FUTSAL

​10h45 – Joinville x Sorocaba

Onde assistir: SporTV 2

13h45 – São José x Foz Cataratas

Onde assistir: SporTV

CAMPEONATO TURCO

​13h – Besiktas x Trabzonspor

Onde assistir: DAZN

COPA BRASIL DE FUTEBOL MASTERS

​10h45 – Cruzeiro x Santos

Onde assistir: SporTV

AUTOMOBILISMO

16h30 – Fórmula 1 (Treino Oficial)

Onde assistir: Bandsports

