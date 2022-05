Brasileirão, Campeonato Italiano, NBA… Saiba onde assistir aos eventos esportivos de sábado Dia também será marcado por jogos do Espanhol, Italiano e disputa da Diamond League

O sábado abre o final de semana com vários jogos no Brasil e ao redor do mundo. Seis partidas movimentam a Série A do Brasileirão, enquanto o duelo entre Operário x Ituano jogam na Série B. Na Europa, os campeonatos espanhol, italiano e francês entram em ação. Nos Estados Unidos, Boston Celtics e Miami Heat fazem o terceiro duelo nas finais da conferência leste na NBA. Veja as transmissões do dia:





Brasileirão – Série A

16h30 – Atlético-GO x Coritiba

Onde assistir: Premiere

16h30 – Flamengo x Goiás

Onde assistir: Premiere

18h30 – Santos x Ceará

Onde assistir: SporTV e Premiere

19h – Juventude x Palmeiras

Onde assistir: Premiere

21h – América-MG x Botafogo

Onde assistir: SporTV e Premiere

21h – Cuiabá x Internacional

Onde assistir: Premiere

Brasileirão – Série B

11h – Operário x Ituano

Onde assistir: SporTV e Premiere

Copa América de Futebol de Areia

16h30 – Brasil x Peru

Onde assistir: SporTV

Atletismo

10h – Diamond League – 2ª Etapa

Onde assistir: SporTV 2

Campeonato Espanhol

12h30 – Valencia x Celta

Onde assistir: ESPN 2

Campeonato Italiano

15h30 – Fiorentina x Juventus

Onde assistir: ESPN

15h30 – Atalanta x Empoli

Onde assistir: Star+

15h30 – Lazio x Verona

Onde assistir: Star+

Copa da Alemanha – Final

15h – Freiburg x RB Leipzig

Onde assistir: ESPN

Campeonato Francês

16h – PSG x Metz

Onde assistir: Star+

NBA – Finais da Conferência Leste

21h30 – Miami Heat x Boston Celtics – Jogo 3

Onde assistir: ESPN 2

