Brasileirão: campeão, Libertadores, Sul-Americana e rebaixados; veja lista de campeões

O Campeonato Brasileiro de 2024 chegou ao fim neste domingo e definiu o rumo dos 20 clubes participantes. Apenas os torcedores de um time puderam comemorar o título, mas muitos respiraram aliviados pela permanência na elite do futebol nacional e com a conquista de vagas para os torneios continentais.

QUEM FOI O CAMPEÃO BRASILEIRO DE 2024?

O título nacional ficou com o Botafogo. O time de General Severiano disputou até a última rodada com o Palmeiras e conseguiu superar o então bicampeão nacional. É o terceiro título brasileiro do clube alvinegro (1968, 1995 e 2024).

QUEM VAI DISPUTAR A LIBERTADORES DE 2025?

O Brasil tem direito a oito vagas no torneio continental da próxima temporada. Estão classificados para a fase de grupos: Botafogo (campeão vigente nacional e continental), Palmeiras, Flamengo (campeão da Copa do Brasil), Internacional, Fortaleza e São Paulo. Duas equipes vão disputar a fase prévia da Libertadores: Corinthians e Bahia.

QUEM ESTÁ CLASSIFICADO PARA A SUL-AMERICANA 2025?

Seis vagas para a próxima edição da Copa Sul-Americana foram distribuídas pelo Brasileirão: Cruzeiro, Vitória, Vasco, Grêmio, Atlético-MG e Fluminense.

QUEM FOI REBAIXADO PARA A SÉRIE B DE 2025?

A briga contra o descenso durou até a última rodada e envolveu milhões de torcedores. Na última rodada, Red Bull Bragantino, Fluminense, Athletico-PR e Atlético-MG entraram com riscos de fazer companhia aos já rebaixados Cuiabá, Atlético Goianiense e Criciúma. A rodada determinou a queda do Athletico-PR.

No lugar dessas quatro equipes, entram na elite da próxima temporada outros quatro times provenientes da Série B: Santos, Mirassol, Sport e Ceará.

Confira abaixo a lista atualizada dos campeões brasileiros:

Palmeiras: 12 (1960, 1967, 1967, 1969, 1972, 1973, 1993, 1994, 2016, 2018, 2022 e 2023)

Santos: 8 (1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1968, 2002 e 2004)

Corinthians: 7 (1990, 1998, 1999, 2005, 2011, 2015 e 2017)

Flamengo: 7 (1980, 1982, 1983, 1992, 2009, 2019 e 2020)

São Paulo: 6 (1977, 1986, 1991, 2006, 2007 e 2008)

Vasco da Gama: 4 (1974, 1989, 1997 e 2000)

Cruzeiro: 4 (1966, 2003, 2013 e 2014)

Internacional: 3 (1975, 1976 e 1979)

Atlético-MG: 3 (1937, 1971 e 2021)

Botafogo: 3 (1968, 1995 e 2024)

Grêmio: 2 (1981 e 1996)

Bahia: 2 (1959 e 1988)

Athletico-PR: 1 (2001)

Sport: 1 (1987)

Coritiba: 1 (1985)

Guarani: 1 (1978)