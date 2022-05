Brasileirão, Bundesliga, Premier League… Saiba onde assistir aos eventos esportivos desta segunda Veja horário das transmissões de eventos como São Paulo x Santos, Manchester United x Brentford, Bayer Leverkusen x Frankfurt e muito mais!





A agenda esportiva desta segunda-feira (02/05) traz São Paulo x Santos no Brasileirão, jogos de Bayer Leverkusen e RB Leipzig na Bundesliga, confronto do Campeonato Italiano, La Liga, Manchester United na Premier League e jogo do Cruzeiro no Brasileirão Feminino. Na NBA, o Philadelphia 76ers encara o Miami Heat.

Confira os principais confrontos do dia e a programação de transmissão:

Brasileirão

​20h – São Paulo x Santos

Onde assistir: Premiere

Bundesliga

​15h30 – Bayer Leverkusen x Frankfurt

Onde assistir: OneFootball

15h30 – Borussia M’ Gladbach x RB Leipzig

Onde assistir: OneFootball

La Liga

​16h – Getafe x Betis

Onde assistir: ESPN 4 e Star+

Premier League

​16h – Manchester United x Brentford

Onde assistir: Star+

Italiano

​15h45 – Atalanta x Salernitana

Onde assistir: Star+

Brasileirão Feminino

​20h – Atlético-MG x Santos

Onde assistir: SporTV

NBA

​20h30 – Philadelphia 76ers x Miami Heat

Onde assistir: SporTV 2

E MAIS:

E MAIS: