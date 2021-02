Brasileirão, Barcelona, PSG, Manchester City…saiba onde assistir aos jogos de quarta-feira Além dos jogos decisivos no Campeonato Brasileiro, como Fortaleza x Vasco e Fluminense x Atlético-MG, o Barcelona, PSG e Manchester City movimentam a quarta-feira de futebol

A quarta-feira reserva duelos importantes no Campeonato Brasileiro. No primeiro jogo da noite, às 19h, o líder Internacional recebe o Sport, que tenta se afastar do Z4. Às 21h, o São Paulo encara o Ceará, no Morumbi. Mais tarde, às 21h30, o Corinthians visita o Athletico-PR, e o Fluminense recebe o Atlético-MG.

Na Europa, o dia começa às 14h30, com o Manchester City encarando o Swansea pela Copa da Inglaterra. Mais tarde, às 16h45, Atalanta e Napoli brigam por uma vaga na final da Copa da Itália. Às 17h, o Caen recebe o poderoso PSG de Neymar pela Copa da França. No mesmo horário, o Barcelona de Messi mede forças com o Sevilla na semifinal da Copa do Rei.

Confira abaixo os principais confrontos do dia e a programação de transmissão:



14h30 – Swansea x Manchester City

Copa da Inglaterra

Onde assistir: DAZN

16h30 – Leicester x Brighton

Copa da Inglaterra

Onde assistir: DAZN

16h45 – Atalanta x Napoli

Copa da Itália

Onde assistir: DAZN, RAI Italia e Fanatiz

17h – Caen x PSG

Copa da França

Onde assistir: Fox Sports

17h – Sevilla x Barcelona

Copa do Rei

Onde assistir: ESPN Brasil

17h15 – Everton x Tottenham

Copa da Inglaterra

Onde assistir: DAZN

19h – Internacional x Sport

Campeonato Brasileiro Série A

Onde assistir: Premiere

19h15 – Fortaleza x Vasco

Campeonato Brasileiro Série A

Onde assistir: Premiere

21h – São Paulo x Ceará

Campeonato Brasileiro Série A

Onde assistir: Premiere

21h30 – Corinthians x Athletico-PR

Campeonato Brasileiro Série A

Onde assistir: Globo e Premiere

21h30 – Fluminense x Atlético-MG

Campeonato Brasileiro Série A

Onde assistir: Globo e Premiere

