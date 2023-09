Brasileira vence prêmio de fotografia em Milão

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 27/09/2023 - 15:09 Compartilhe

MILÃO, 27 SET (ANSA) – A fotógrafa brasileira Fernanda Liberti venceu um prêmio do concurso fotográfico “Photo Grant Deloitte”, na seção “Open Call”, com o projeto “Dust from home”, centrado na diversidade das migrações.

O prêmio, oferecido pelo escritório italiano da Deloitte, uma das maiores empresas de auditoria do mundo, inclui 20 mil euros (R$ 106 mil) e a oportunidade de expor na próxima edição do Photo Grant Deloitte.

O reconhecimento, em sua primeira edição, foi entregue na sede de Deloitte, em Milão.

O tema escolhido foi “Connections”, e os candidatos deveriam dar destaque, através das fotos, a temáticas atuais e de interesse sobretudo para os mais jovens, propondo uma narrativa própria e interpretação visual sobre o que significa estar conectado a nível humano, profissional, econômico e ambiental.

O prêmio principal foi para a iraniana Newsha Tavakolian, com “And they laughed at me”, sobre a visão pessoal do Irã contemporâneo.

Além de 40 mil euros (R$ 212 mil), Tavakolian organizará uma exposição no Museu das Culturas de Milão (Mudec). (ANSA).

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias