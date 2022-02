Brasileira Vanusia Nogueira é a nova diretora executiva da OIC

São Paulo, 10 – A brasileira Vanusia Nogueira é a nova diretora executiva da Organização Internacional do Café (OIC). Ela foi escolhida durante a 131ª Sessão do Conselho Internacional do Café, encerrada nesta quinta-feira.

Há 25 anos diretora da Associação Brasileira de Cafés Especiais (BSCA), Vanusia Nogueira conduziu trabalhos para a implementação, em 2008, do projeto setorial “Brazil. The Coffee Nation”, desenvolvido em parceria com a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil).

Segundo a executiva, a condução do principal organismo mundial do café envolverá a apresentação de um novo direcionamento para toda a cafeicultura global.

“Buscaremos coordenação setorial para trabalhar questões prioritárias, como renda próspera e de bem-estar para cobrir custos e possibilitar uma vida decente aos produtores; ampliar a transparência de mercado; propor e implantar políticas e mecanismos de financiamento globais; e gerar foco em produção e abastecimento sustentáveis, bem como no consumo responsável”, disse ela.

Saiba mais