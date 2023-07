Brasileira radicada nos EUA, diretora vem ao País concluir pesquisa para espetáculo sobre catadores

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 26/07/2023 - 13:45 Compartilhe

A diretora Marina Zurita, paulistana de 25 anos radicada em NY, volta ao Brasil em agosto para retomar pesquisas de Riven, projeto para espetáculo de teatro. Premiada pelo NYC Women’s Fund, nos EUA, a peça mostra a rotina de catadores de reciclados no Brasil e nos EUA.

“Meu intuito é reencontrar pessoas que entrevistei na época do inicio da pesquisa, em especial nas cooperativas Vira Lata, Filadélfia, Glicério e Reci-Favela. Nessa nova fase, o meu objetivo é não só dialogar com os entrevistados sobre as suas realidades enquanto catadores, mas também sobre o enredo da peça e suas personagens”, diz a diretora.

“Desejo saber suas opiniões sobre a história que criei ao lado de minhas colaboradoras Laila Garroni e Josanna Vaz. Como artista, acredito que o teatro documental requer uma etapa no processo em que o sujeito documentado tenha abertura para opinar sobre o retrato de sua imagem. Chego no Brasil buscando incluir os catadores entrevistados no próprio processo de criação da peça Riven/Ruptura”, conclui, Marina.

Ela é formada pela renomada escola Drama University of North Carolina School of the Arts. É diretora artística da companhia de teatro Bechdel Group (NYC), que tem como missão desenvolver e produzir peças escritas por mulheres.

