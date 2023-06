Brasileira que vive há 8 anos nos EUA dá dicas de como imigrar legalmente

Nos últimos anos, a busca por uma vida nos Estados Unidos tem sido um objetivo comum para muitos brasileiros. Seja pela perspectiva de melhores oportunidades de trabalho, educação ou qualidade de vida, o país tem atraído pessoas de todas as partes do mundo. No entanto, para realizar esse sonho, é fundamental entender as vias legais de imigração e as experiências de quem já passou por esse processo.

Conversamos com a influenciadora digital Thuany Amaro, que se mudou para os Estados Unidos há oito anos. Ela compartilhou conosco sua trajetória e valiosas informações sobre como morar legalmente no país.

Para começar, Thuany explicou que existem várias maneiras de imigrar legalmente para os Estados Unidos, como visto de trabalho, visto de estudante, visto de investidor, visto de família, entre outros. Cada categoria possui requisitos específicos, e é fundamental conhecer as possibilidades e avaliar qual se adequa melhor ao perfil e aos objetivos de cada pessoa.

Outro aspecto crucial é a obtenção de documentos e formulários necessários para iniciar o processo de imigração. Ela ressalta a importância de se informar sobre as exigências do Departamento de Imigração dos EUA (USCIS) e reunir toda a documentação exigida, como passaporte válido, certidões, comprovantes financeiros, entre outros. A profissional destaca a relevância de estar atualizado com as leis de imigração em constante mudança nos EUA.

Ela incentiva seus seguidores a buscar informações atualizadas e confiáveis, seja através sites governamentais ou órgãos oficiais, para garantir que estejam seguindo as diretrizes corretas e evitando possíveis contratempos. Se precisar, buscar ajuda de profissionais especializados em imigração pode fazer toda a diferença.

Consulte advogados, agentes de imigração ou consultores especializados para obter orientação personalizada e garantir que você esteja seguindo os procedimentos corretos. Eles podem ajudá-lo a entender os requisitos, preencher formulários, preparar documentos e lidar com aspectos legais.

“Não podemos esquecer da importância do planejamento financeiro. Morar legalmente nos EUA envolve custos, como taxas de visto, taxas de inscrição em instituições de ensino, despesas com moradia e manutenção. É essencial ter um planejamento financeiro sólido e buscar informações sobre programas de suporte financeiro disponíveis para imigrante”, ressalta Amaro.

É importante destacar que o processo de imigração legal pode ser complexo e demandar

Para concluir, Thuany Amaro compartilhou algumas dicas valiosas para quem deseja morar legalmente nos Estados Unidos: “Estude todas as opções disponíveis, esteja preparado para enfrentar desafios e esteja disposto a investir tempo e recursos no processo. Além disso, mantenha-se informado sobre as mudanças nas leis de imigração e busque sempre a orientação adequada”.

