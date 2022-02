Brasileira que participou da invasão ao Capitólio, nos Estados Unidos, é presa

Uma brasileira, identificada como Letícia Vilhena Ferreira, de 32 anos, foi presa na última quarta-feira (16), na cidade de Indian Head Park, no estado de Illinois, nos Estados Unidos. As informações são do ‘O Globo’.

A brasileira foi detida por ter participado da invasão ao Capitólio, em janeiro do ano passado. Na ocasião, ela foi flagrada dentro da sede do Legislativo americano quando o prédio foi tomado por apoiadores do ex-presidente Donald Trump.

Durante a investigação sobre a invasão, investigadores tiveram acesso a mensagens trocadas por Vilhena em seu celular. Em uma das conversas, no dia seguinte ao episódio, a brasileira comentou sobre o assunto e afirmou que foi “irresponsável” ao participar do motim.

“Você acha que eles vão atrás de todos que estiveram no Capitólio?”, questionou Ferreira. “Não fique triste. Esteja preparada. Estamos todos ferrados”, respondeu o interlocutor. “Sim, eles vão atrás de todas aquelas pessoas”, acrescentou um amigo.

“Eu fui tão irresponsável de andar até lá. Estava com uma família legal. Um senhor e dois filhos. Caminhada pacífica”, explicou Letícia.

Vilhena é acusada de entrar ou permanecer conscientemente em qualquer prédio ou terreno restrito sem autorização legal, além de entrada violenta e conduta desordeira na área do Capitólio.

Saiba mais