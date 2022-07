Brasileira que morreu na Ucrânia sofreu asfixia em bunker

SÃO PAULO, 7 JUL (ANSA) – A família da brasileira Thalita do Valle, 39 anos, informou na noite desta quarta-feira (6) que ela morreu por asfixia por conta de um incêndio em um bunker onde estava escondida na Ucrânia. A socorrista estava no país há cerca de três semanas e morreu após um ataque russo no último sábado (2).

Em entrevista ao portal G1, o irmão de Thalita, Theo Rodrigo Vieira, informou que ela atuava como socorrista, mas também sabia atirar e manipulava armas de alta precisão.

Ela estava com a legião estrangeira ucraniana, que organiza a atuação de voluntários internacionais que querem combater no país durante a guerra iniciada pela Rússia em fevereiro.

Além de Do Valle, outros dois brasileiros já morreram na guerra ucraniana: Douglas Búrigo, 40, morto na mesma ação, e André Hack Bahi, 44.

“Houve ataques sucessivos e o batalhão se dividiu. A Thalita foi para o bunker e já estava havendo um incêndio com o bunker fechado com ela dentro. O amigo [Douglas Búrigo] voltou para salvá-la no intervalo entre o bombardeio e acabou morto. Ela morreu por asfixia, não sofreu com estilhaços”, relatou ao G1.

Além da guerra na Ucrânia, Do Valle havia atuado em outros palcos de conflito, como no Iraque, e também ajudado nos trabalhos de resgate após as tragédias do rompimento das barragens da Vale em Mariana e Brumadinho.

Ainda não há informações se o corpo da socorrista será repatriado. (ANSA).