Brasileira que desapareceu nos EUA é encontrada após 23 dias de buscas

Da Redação 14/12/2023 - 10:08

A brasileira que estava desaparecida nos Estados Unidos, Manuela Cohen, de 17 anos, foi encontrada após 23 dias de buscas, na quarta-feira, 13.

A adolescente estava em um endereço no estado de Maryland, que fica a apenas meia hora do local onde reside com os pais, Washington D.C. A informação foi divulgada em um vídeo publicado pelo pai da jovem nas redes sociais.

Relembre o caso:

Manuela Cohen havia sido vista pela última vez no dia 20 de novembro deste ano, quando ela saiu da residência onde vive na Quebec Street, em Washington D.C;

Os pais afirmaram que a garota sofre de ansiedade e depressão, chegando a usar drogas como o fentanil, opioide 50 vezes mais potente que a heroína, e que já causou uma overdose na adolescente;

A família afirmou que a jovem trocava mensagens de teor romântico com um fornecedor de entorpecentes, de 21 anos. Os responsáveis também contrataram um detetive particular para auxiliar nas investigações.

No vídeo publicado pelo pai da adolescente no Facebook, ele afirma que a filha foi localizada por um investigador da polícia e pelo detetive particular, que trabalhavam juntos. “Ela (Manuela Cohen) está fisicamente bem, mas está bem abalada”, declarou o responsável, a quem a brasileira relatou que estava no endereço porque queria. “Isso é incompreensível, mas estamos aqui para amparar ela”, desabafou Bruno Cohen, emocionado.

O pai também agradeceu o apoio que recebeu das pessoas nas redes sociais, que de acordo com ele, tiveram muito comprometimento com a família. “Obrigado por todo compartilhamento, palavra de amor, e oração. Isso eu nunca mais vou esquecer”, complementando que Manuela irá se pronunciar posteriormente. “Agora ela não quer falar nada, mas ela vai falar com todos vocês”

Confira o vídeo na íntegra:

