Brasileira pede socorro em live e mobiliza polícia da África do Sul e Itamaraty

A brasileira Caroline Amanda, que está na África do Sul desde o início de janeiro para um intercâmbio, acionou tanto a Polícia do país quanto o Ministério de Relações Exteriores ao realizar uma transmissão ao vivo no Instagram na madrugada deste sábado, 26.

+ Governo condena ‘desrespeito aos direitos fundamentais’ de brasileiros deportados dos EUA

Durante a live, Caroline Amanda pediu ajuda e aparentava estar nervosa, mencionando inclusive estar ferida. Depois de algum tempo, a transmissão foi interrompida.

Com as autoridades devidamente acionadas, amigos informaram que ela se encontra na região de Joanesburgo e, até o momento, não conseguiram restabelecer contato com ela.

A polícia da África do Sul está conduzindo buscas para localizar Caroline, mas até o momento não encontrou a jovem.

Amanda é fundadora da comunidade Yoni das Pretas – instituição que promove educação e saúde integrativa íntima e sexual. Por conta disso, soma mais de 14 mil seguidores na rede social, ao passo que o perfil da comunidade que criou possui mais de 50 mil seguidores.

O caso ganhou destaque nas redes sociais, levando a ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco, a comunicar que está em contato com o Itamaraty e que a Embaixada do Brasil em Pretória está ciente da situação.

“Estamos somando esforços e fazendo tudo o que está ao nosso alcance para que se resolva da melhor maneira”, afirmou a ministra em uma publicação no Instagram.

Até o momento, não há informações adicionais sobre o paradeiro de Caroline ou detalhes sobre o que a levou a pedir ajuda publicamente. Autoridades brasileiras e sul-africanas seguem trabalhando em conjunto para esclarecer o caso.

Nara Couto, que se identifica como uma das amigas de Caroline Amanda, fez uma publicação por volta das 1h deste domingo, 26.

“ATUALIZAÇÃO: A embaixada do Brasil em Pretoria foi acionada e está agindo junto às autoridades locais para encontrar a Carol. Eles pedem que cessemos os contatos por telefone e WhatsApp para favorecer informações que possam ajudar a encontrá-la. Hoje 25/01/2025, em viagem na cidade de Johannesburg, Africa do Sul, Caroline Amanda tez um relato pelo Instagram pedindo socorro. Encontrava-se às 22h (fuso brasileiro) no estacionamento de um shopping no bairro RIVONIA”, diz a publicação.

“Caroline Amanda Lopes Borges, brasileira intercambista na África do Sul pela empresa Brafrika afirmou durante a live que estava sofrendo violência sexual. Ela deu algumas informações de sua localização, está num estacionamento de um shopping na Africa do Sul, Joanesburgo e está sendo vítima de abuso sexual. Carol entrou em live no Instagram pedindo socorro, ficou uns 20 minutos online e a live caiu. Estamos muito preocupadas e nos mobilizando para achar a Carol. Ela conseguiu dizer ainda que está com a perna esquerda quebrada, está sendo torturada e afirma que vão matar ela. Marque autoridades e instituições nos comentários. Precisamos de visibilidade pro caso da Carol”.