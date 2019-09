Brasileira Pamela Rosa conquista mundial de skate street

A brasileira Pamela Rosa conquistou neste domingo (22) no Anhembi, em São Paulo, o título mundial de skate street. O vice-campeonato da competição ficou com outra brasileira, Rayssa Leal, conhecida como “fadinha” e que tem apenas 11 anos.

Com esta conquista Pamela garante outra importante vitória, 80 mil pontos no ranking que definirá, em maio do próximo ano, quais serão os representantes do Brasil na modalidade no Jogos Olímpicos de 2020, que acontecem em Tóquio.

A outra atleta do Brasil que estava na decisão, Gabriela Mazetto, encerrou sua participação na sexta posição.