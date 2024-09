Brasileira no Líbano relata momentos de terror ao tentar fugir de ataque: ‘Acordamos com muitas bombas’

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 23/09/2024 - 12:02 Para compartilhar:

A brasileira Fatima Cheaitou vive no Líbano e usou as redes sociais para relatar momentos de terror ao tentar fugir da própria casa após Israel ter lançado um grande ataque aéreo contra o país, na manhã desta segunda-feira, 23. “Acordamos com muitas bombas”, afirmou.

Por meio dos stories no Instagram, Fatima aparece dentro de um carro e diz que estava “literalmente rodeada por bombas”. “Bombardearam perto da minha casa e perto da casa dos meus avós na minha cidade”, completou.

A brasileira ainda pediu para que o caso chegasse ao Itamaraty. “O governo diz que não é responsabilidade deles por terem avisado para não ficar em ‘lugares de risco’, mas nossas casas ficavam (em áreas) relativamente seguras até Israel decidir bombardear”, afirmou a brasileira.

“Estamos bem até agora, presos no trânsito, a autoestrada tá fechada dos dois lados de tanto carro. Faz quase 2 horas que estamos no mesmo lugar”, destacou.

O site IstoÉ entrou em contato com o Itamaraty para saber se o órgão foi notificado sobre esse caso, mas não obteve resposta até o momento. O espaço permanece aberto para futura manifestação.