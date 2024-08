Brasileira naturalizada portuguesa chora e abraça repórter após eliminação no judô nos Jogos de Paris 2024

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 02/08/2024 - 12:10 Para compartilhar:

O judô na olimpíada segue proporcionado momentos de muita emoção nos Jogos de Paris 2024. Na quinta-feira, vimos a multicampeã olímpica Mayra Aguiar se emocionar e abraçar o repórter da TV Globo, Marcelo Courrege, após ser eliminada do torneio. Nesta sexta, a cena voltou a se repetir, agora com a brasileira naturalizada portuguesa Rochele Nunes.

Rochele Jesus Nunes nasceu em Pelotas, no Rio Grande do Sul. Recentemente, com as grande enchentes que assolaram o estado gaúcho, a mãe da judoca acabou sendo afetada, perdendo sua casa. Antes disso, um luto muito grande na família com a morte do irmão, de apenas 7 anos. Por conta disso, existia duvidas se a judoca conseguiria chegar e disputar a Olimpíada de Paris.

Após a eliminação na luta de estreia, diante da bósnia Larisa Cerić, Rochele foi entrevistada pelo repórter da Tv Globo e não se conteve, relembrando os acontecimentos. A luso-brasileira chorou e abraçou Courrege, em mais uma cena marcante que representa todo o esforço realizado pelos atletas para competir em um torneio como esse.

Rochele disse que chegou a pensar em desistir, mas, apesar da dor da derrota e dos acontecimentos recentes na vida, fez questão de ressaltar sua força durante a conversa. “Foi muito difícil ser forte, mas eu queria, eu me preparei muito e eu estou orgulhosa do meu percurso. E foi por isso que eu não desisti, eu não ia entregar de mão beijada”, declarou Rochele.

A luta, que decretou a eliminação de Rochele, foi realizada na manhã desta sexta-feira. A luso-brasileira foi derrotada por estrangulamento e chegou a desmaiar no tatame, em uma cena que gerou preocupação para os espectadores. Entretanto, ela rapidamente se recuperou e se levantou.