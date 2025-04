Brasileira morre na Itália, e família faz campanha para traslado

SÃO PAULO, 23 ABR (ANSA) – A família de uma brasileira encontrada morta na Itália no último sábado (19) começou uma campanha nas redes sociais para trazer seu corpo ao Brasil.

A suspeita é que Florence de Vasconcelos Medeiros, de 41 anos, que vivia em Trieste, norte do país europeu, tenha sido vítima de um infarto.

Após a mulher ter sido achada sem vida em seu apartamento, a família de Florence, que vive em Natal, no Rio Grande do Norte, iniciou uma campanha nas redes sociais para arrecadar fundos para o traslado do corpo, enquanto aguarda o laudo final das autoridades italianas sobre a morte.

Segundo informações do G1, a liberação dos restos mortais da brasileira deve ocorrer até o início da próxima semana.

Em comunicado publicado no Instagram, a família explica que “os custos para trazer o corpo da nossa amada Flor, que está na Itália, para o Brasil são exorbitantes”.

“Por isso a necessidade da ajuda”, justificam os parentes. De acordo com o G1, a potiguar era formada em turismo e morava na Itália havia cerca de oito anos, onde trabalhava prestando serviços, principalmente como cuidadora de idosos. (ANSA).