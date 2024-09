Brasileira morre em ataque de Israel no Líbano, diz TV

Ansa, Israel, Líbanoi Ansa, Israel, Líbano https://istoe.com.br/autor/libano/ 26/09/2024 - 16:01 Para compartilhar:

SÃO PAULO, 26 SET (ANSA) – Uma adolescente brasileira de 16 anos morreu nesta quinta-feira (26) em um bombardeio feito pelas forças israelenses no Líbano, segundo informações da imprensa local.

A jovem Mirna Raef Nasser, natural de Balneário Camboriú, em Santa Catarina, morreu dentro de casa em razão de um ataque de Israel. O pai da adolescente, que não teve sua nacionalidade revelada, também foi morto na ofensiva.

Mais cedo, o Palácio do Itamaraty confirmou a morte de um adolescente brasileiro e de seu pai na região do Vale do Beqaa, no Líbano, em meio a bombardeios de Israel contra o grupo xiita Hezbollah. (ANSA).