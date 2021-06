Brasileira foi atacada pelas costas e teve garganta cortada em atentado na Alemanha

A brasileira Christiane Hartmann, de 49 anos, que foi uma das três vítimas fatais de um atentado na cidade de Würzburg, na Alemanha, na última sexta-feira (25), foi atacada pelas costas e recebeu uma facada na garganta de um homem de 24 anos, que foi preso após ser baleado na perna. As informações são da rede de TV RTL.

A professora estava com a filha de 11 anos em uma loja no centro da cidade. Segundo o filho de Christiane, Andras Pataki, de 20 anos, as duas saíam de uma escada rolante quando se depararam com um corpo ensanguentado de uma mulher. A mãe do jovem teria ficado em choque e gritado.

“Naquele momento, o covarde vem por trás e corta sua garganta. Ela não teve chance de fazer nada”, disse Pataki.

Segundo o jornal Bild, Christiane ainda tentou proteger a filha do ataque. A menina conseguiu se levantar e fugir. Ela sofreu ferimentos leves, mas sobreviveu.

Além dos três mortos no ataque, outras sete pessoas ficaram feridas. A polícia alemã investiga a motivação. Segundo o Bild, o autor do crime é um somali que chegou à Alemanha em maio de 2015 como refugiado e vivia no país legalmente.

Ainda de acordo com o jornal, as autoridades alemãs teriam encontrado material de propaganda do Estado Islâmico em um abrigo onde o suspeito teria morado. Além disso, ele teria gritado duas vezes “Deus é grande”, em árabe, no momento em que foi detido.

Veja também