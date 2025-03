Brasileira fica gravemente ferida após cair de prédio em Roma

ROMA, 31 MAR (ANSA) – Uma brasileira de 45 anos ficou gravemente ferida nesta segunda-feira (31) após cair do primeiro andar de um apartamento na rua Circonvallazione Clodia, no bairro de Prati, em Roma.

Até o momento, não está claro qual foi a dinâmica do incidente, mas a polícia italiana abriu uma investigação para apurar o caso.

Segundo informações preliminares, antes da queda, houve uma briga dentro da residência, que é usada como bordel. Quando os agentes chegaram ao local, encontraram uma compatriota da vítima, uma transexual, sob efeito de drogas, e a levaram para a delegacia.

Já a mulher de 45 anos, cuja identidade não foi revelada, foi socorrida e transportada para um hospital próximo na capital italiana, em estado grave. Ela não corre risco de morrer, mas foi submetida a uma cirurgia e pode perder os movimentos das pernas. Testemunhas afirmam que uma rede de prostituição é operada no bordel e, antes do incidente, a mulher teria tido uma discussão com um dos hóspedes do apartamento, a quem ela devia dinheiro.

Naquele momento, na tentativa de fugir, a brasileira teria tentado descer um andar e olhar para janela, mas perdeu o equilíbrio e caiu no asfalto.

De acordo com as autoridades, o “hóspede” é um homem de 29 anos e já havia sido denunciado por ameaçar a mulher sul-americana.

Ele foi interrogado pelos policiais da delegacia de Prati.

(ANSA).