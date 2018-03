Brasileira fará capela para o Vaticano na Bienal de Veneza

SÃO PAULO, 20 MAR (ANSA) – A brasileira Carla Juaçaba foi convidada para participar do projeto do pavilhão do Vaticano na Bienal de Arquitetura de Veneza, que acontecerá entre 26 de maio e 25 de novembro e terá a participação do menor país do mundo pela primeira vez em sua história.

Ao todo, a Santa Sé selecionou 10 arquitetos para seu pavilhão, e cada um deles projetará uma pequena igreja inspirada na “Capela no Bosque”, criada em 1920 pelo sueco Gunnar Asplund e instalada no Cemitério de Estocolmo.

Além de Juaçaba, foram convidados o português Eduardo Souto de Moura e o britânico Norman Foster, ambos vencedores do Pritzker, o chileno Smiljan Radic, o paraguaio Javier Corvalán, o italiano Francesco Celini, o australiano Sean Godsell, o norte-americano Andrew Berman, o japonês Terunobu Fujimori e o escritório espanhol Flores i Prats.

As capelas ficarão na ilha de San Giorgio Maggiore, ao lado de uma basílica projetada por Andrea Palladio (1508-1580). Após o fim da Bienal de Veneza, elas serão desmontadas e reconstruídas em cidades atingidas pela série de terremotos no centro da Itália.

O projeto de Juaçaba prevê uma igreja aberta, com as copas das árvores e o céu funcionando como teto. A capela será constituída por quatro vigas que formarão duas cruzes, sendo uma em pé e outra deitada. Essas estruturas serão feitas em aço inox polido para refletir o entorno. (ANSA)