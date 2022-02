Brasileira estrela de reality nos EUA revela ‘partes avantajadas’ de Kanye West

A socialite brasileira Adriana de Moura disse ter visto as partes íntimas avantajadas do rapper Kanye West. Estrela do reality ‘The Real Housewives of Miami’, a celebridade de 56 anos tratou do tema no mais recente episódio da produção, noticia o jornal britânico “Daily Mail”.

“Eu já vi o pênis dele. É grande e grosso”, detalhou.

Ela, no entanto, não revelou o contexto no qual viu as partes íntimas do ex-marido de Kim Kardashian. E o músico, por sua vez, não se pronunciou publicamente sobre a menção ao nome dele em ‘The Real Housewives of Miami’.

