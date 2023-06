Brasileira é vítima de racismo depois de assumir ter traído marido com Axl Rose

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 21/06/2023 - 11:33 Compartilhe

A brasileira Erica Mindegaard passou a sofrer ataques racistas nas redes sociais após ter assumido que traiu o seu marido com Axl Rose, vocalista da banda Guns N’Roses. De acordo com ela, o encontro com o cantor teria acontecido no sábado, 17, em Copenhagen, capital da Dinamarca, onde o grupo se apresentou.

O caso:

Erica nasceu em Caxias, no Maranhão. Há mais de 10 anos, ela reside no País europeu por ser casada com o dinamarquês Nikolaj Mindergaard. O casal tem dois filhos: Maria, 12, e Benjamin, de oito anos;

A brasileira é bastante ativa nas redes sociais. No Instagram, ela acumula mais de 16 mil seguidores;

Depois que assumiu a traição, Erica afirmou ter recebido ataques racistas. “Só quero informar que os racistas estão sendo todos printados. E não adianta se esconder atrás de (perfil) fake. Já sabe né?”, disse a brasileira, nos stories;

Ela compartilhou uma mensagem que disse: “Preta feia. Vad*** merece morrer! Não sei porque os gringos ainda se misturam com essa raça suja!”;

O caso veio à tona depois que Erica e Axl foram flagrados em um bar de Copenhagen conversando e se abraçando.

