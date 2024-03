Brasileira é vítima de estupro coletivo na Índia

Da redação, com agênciasi Da redação, com agências https://istoe.com.br/autor/da-redacao-com-agencias/ 03/03/2024 - 15:01 Para compartilhar:

Uma brasileira de 35 anos foi vítima de estupro por sete homens no estado indiano de Jharkhand, na madrugada de sexta para sábado. A polícia confirmou que todos os homens foram presos e confessaram o crime.

Fernanda e o marido Vicente, que é espanhol, estavam fazendo uma viagem de moto pelo país, que teria como destino final o Nepal. O casal possuem um canal de viagens onde mostravam os detalhes da aventura. O marido foi espancado pelo grupo.

+Marido de brasileira vítima de estupro coletivo na Índia relata crime

A brasileira, que também tem a cidadania espanhola, foi transferida para uma casa oficial do governo indiano, enquanto continuam as investigações e as buscas pelos demais suspeitos do ataque. Neste domingo, ela e o marido, que é espanhol, compareceram a um tribunal indiano para prestar depoimento perante um juiz.

O casal contou que montou uma barraca para passar a noite no distrito de Dumka, uma área remota no estado de Jharkhand, perto de uma delegacia de polícia. Lá, segundo relataram, um grupo de homens os atacou por volta da meia-noite de sexta-feira.

Em um vídeo postado nos stories do perfil @vueltaaomundoenmoto o casal agradeceu ao apoio dos meios de comunicação e da polícia local. também reforçaram que, apesar do acontecido, consideram a Índia um grande país.

Em seu perfil pessoal, Fernanda também postou um story de como o seu rosto está após o ataque. “Meu rosto está assim, mas não é isso que mais me dói. Pensava que íamos morrer, graças a Deus estamos vivos”, escreveu na legenda.

A denúncia foi reportada no sábado, 2, logo após o ocorrido. Mas como os agentes só sabiam falar hindi, língua local, as autoridades souberam que era um estupro só quando ambos chegaram no hospital.

Ao mostrar os hematomas no rosto, Vicente também destacou os golpes recebidos com um capacete. “A minha boca está destruída”, afirmou. “Bateram várias vezes com um capacete e atingiram uma pedra na minha cabeça.”

O Itamaraty e a Embaixada do Brasil em Nova Délhi não se manifestaram. Já a embaixada da Espanha na Índia se pronunciou agradecendo as manifestações nas redes e defendeu o combate da violência contra a mulher.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias