Brasileira é uma das três mulheres mortas por homem com problemas mentais na Alemanha

Três mulheres foram assassinadas por um homem de 24 anos com problemas psiquiátricos em Würzburg, na Alemanha, na sexta-feira (25), e uma delas é a brasileira Christiane H., de 29 anos. As informações são do jornal “Bild”.

Segundo o jornal, Christiane estava com a filha de 11 anos e o agressor avançou sobre as duas. Ela morreu protegendo a criança. Outras cinco pessoas também ficaram feridas. Vários pedestres que estavam no local tentaram detê-lo com cadeiras e pedaços de pau. A polícia conseguiu prendê-lo após atirar em sua perna.

A brasileira estava na Alemanha desde o começo deste ano, para dar aulas em uma escola da cidade. A filha de Christiane aguarda a ida do pai para a Alemanha, de acordo com um amigo da família.

Ainda de acordo com o jornal, o ataque aconteceu em uma loja no centro da cidade. O agressor teria roubado uma faca e atacado várias pessoas no local. Depois, ele seguiu para um banco e feriu outras vítimas.

A polícia alemã ainda não descobriu qual a motivação do homem para os ataques, mas trabalha com a hipótese de que ele tenha problemas psiquiátricos.

Segundo o ministro do Interior da Baviera, Joachim Herrmann, o agressor nasceu na Somália, era conhecido há meses por atos de violência e problemas mentais e estava internado recentemente em um hospital psiquiátrico.

