Brasileira é presa no Aeroporto Internacional de Malta com cocaína no estômago

Uma brasileira de 22 anos foi presa no Aeroporto Internacional de Malta após ser identificada com drogas escondidas no estômago e em outras partes do corpo. O caso foi registrado no dia 3 de novembro. A identidade dela não foi revelada, desta forma a defesa não foi localizada.

Conforme a Força Policial de Malta, a jovem chamou a atenção dos agentes por “movimentar-se de forma suspeita” após desembarcar de um avião vindo de Barcelona, na Espanha. Ao perceber a presença da polícia, ela tentou fugir, mas foi imediatamente detida.

Após passar pela inspeção de Raio X, em procedimento realizado por funcionários do departamento de alfândega, constatou-se que havia sachês de drogas dentro do corpo da brasileira.

Segundo a Força Policial de Malta, a mulher foi transportada para o Hospital Mater Dei, onde descobriram que havia cerca de 1 kg de cocaína. O valor estipulado para a quantia da droga encontrada é de quase 130 mil euros (o equivalente a quase R$ 800 mil). Ela deverá ser processada em tribunal.

Procurado, o Ministério das Relações Exteriores, por meio do Consulado-Geral do Brasil em Roma, disse que permanece à disposição para prestar assistência consular à cidadã brasileira.

“O atendimento consular prestado pelo estado brasileiro é feito a partir de contato do cidadão interessado ou, a depender do caso, de sua família”, disse a pasta.

O arquipélago de Malta fica localizado no Mar Mediterrâneo, entre o sul da Europa e o noroeste da África.