Brasileira e italiano se casam após cirurgia para retirar tumor

Ansai Ansa - https://istoe.com.br/autor/ansa/ 03/05/2023 - 10:50 Compartilhe

NÁPOLES, 3 MAI (ANSA) – A história de amor entre a brasileira Marcia, 49 anos, e Rosario, 53, virou notícia na Itália por conta de uma delicada cirurgia para a retirada de um tumor no cérebro e pelo seu “final feliz” com o casamento entre os dois no último dia 25 de abril.

Os dois se conheceram há 15 anos pela internet e se apaixonaram rapidamente. Desde então, fizeram inúmeras viagens entre os dois países. No entanto, no dia 22 de março, a relação teve uma reviravolta: ela passou mal enquanto estava na Campânia, teve uma crise epiléptica e precisou ir às pressas para o hospital.

Lá, descobriram um tumor no cérebro que precisava de uma delicada cirurgia e ela foi internada no hospital Umberto I, em Nocera. No dia 30 do mesmo mês, a operação foi feita pela equipe do médico Michele Carandete. Desde então, ela está passando por reabilitação em uma clínica em Roccapiemonte, mas o dia 25 de abril foi especial: mesmo na cadeira de rodas, ela se casou dentro da instituição.

A cerimônia foi celebrada pelo vice-prefeito de Roccapiemonte, Roberto Fabbricatore, e contou ainda com bolo e brinde especial dos noivos.

“O nosso foi um amor rápido. Acredita-se que histórias que começam na internet são destinadas a terminar, mas nós, a cada dia, nesses 15 anos, nos apaixonamos cada vez mais”, disse Marcia sobre sua relação.

Já Rosario disse que decidiu focar sua vida no momento para ajudá-la na clínica. “Porque o amor é isso e a vida nos fez entender isso ainda mais”, finalizou. (ANSA).

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias