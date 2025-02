Brasileira é investigada por morte de marido na Itália

VARESE, 17 FEV (ANSA) – A brasileira Adilma Pereira Carneiro, acusada de ter planejado o assassinato de um namorado italiano, teria recebido ajuda do ex-amante para matar Michele Della Malva, seu segundo marido, que faleceu misteriosamente em 2011.

O homem detido foi identificado como Maurizio Massè, de 59 anos, um velho conhecido da polícia lombarda em razão de suas conexões com a máfia ‘ndrangheta. Na época do ocorrido, o indivíduo estava tendo um caso extraconjugal com Adilma.

A brasileira, chamada pela imprensa local de “Louva-a-deus de Parabiago”, conheceu Della Malva na prisão e iniciaram um relacionamento. Contudo, as autoridades italianas desconfiam que Adilma recebeu ajuda de Massè, ex-cunhado da vítima, para tirar a vida do marido da amante.

Os investigadores defendem que Della Malva foi obrigado a ingerir um saco plástico cheio de cocaína.

Os promotores, que reabriram o caso recentemente de forma urgente, indicaram que o objetivo de Adilma e Massè era embolsar a herança de Della Malva e colocar as mãos em sua preciosa coleção de relógios de luxo.

Com isso, a situação da brasileira perante a Justiça italiana se agravou, pois Adilma já vem sendo julgada pelo assassinato de um namorado, Fabio Ravasio, ocorrido em agosto de 2024. A partir de agora, ela também é apontada como suspeita de ter participado de outro crime contra um parceiro. (ANSA).